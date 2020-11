Bis zu 4’000 Zuschauer in englischen Stadien

Zurzeit müssen die englischen Fussballvereine ihre Stadien leer lassen. Dies ändert sich ab dem 2. Dezember. Dann können unter Umständen wieder bis zu 4’000 Zuschauer in die Arenen.

Anfang Dezember endet der nationale Lockdown in Grossbritannien. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, lässt Premierminister Boris Johnson verlauten, dass anschliessend in Fussballstadien wieder Zuschauer zugelassen werden. Dabei dürfen in Gebieten mit wenig Risiko und wenigen Ansteckungen bis zu 4’000 Supporter in die Arenen. In sogenannten “Tier Two”-Gebieten sind es 2’000 Zuschauer. In Tier Three-Gebieten sind nach wie vor keine Zuschauer erlaubt.

psc 23 November, 2020 16:30