Zeqiri feiert bei Brighton sein Debüt in der Premier League

Der im vergangenen Sommer vom Lausanne-Sport zu Brighton & Hove Albion gewechselte Andi Zeqiri feiert in der Premier League endlich sein Debüt.

Endlich ist es so weit: Andi Zeqiri darf loslegen in der Premier League! Am Sonntag bei der Heimpartie gegen Sheffield United wurde der 21-jährige Angreifer in der 72. Spielminute für Ben White eingewechselt.

Zeqiri stand zuvor bei Brighton & Hove Albion erst einmal im Kader für die Premier League und besiegelt mit seiner zweiten Berufung nun sein Debüt. Zum Sieg hat es allerdings am Ende nicht gereicht. Dank eines späten Ausgleichs von Danny Welbeck (87.) aber immerhin zum 1:1-Remis.

adk 20 Dezember, 2020 15:13