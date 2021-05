Bestätigt: Roy Hodgson verlässt Crystal Palace

Die Ära Roy Hodgson bei Crystal Palace findet zum Saisonende nach vier Jahren ihr Ende.

Wie der Premier League-Klub am Dienstag verkündet, tritt der 73-Jährige nach dieser Spielzeit zurück und verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht. Hodgson tritt nicht nur bei Crystal Palace ab, sondern beendet seine lange Trainerkarriere, die ihn in den Neunziger Jahren auch zur Schweizer Nati führte. “Nach mehr als 45 Jahren als Trainer habe ich entschieden, dass es für mich an der Zeit ist, mich von den Strapazen des Spitzenfussballs in der Premier League zurückzuziehen, daher werden unsere letzten beiden Spiele meine letzten als Trainer von Crystal Palace sein”, sagt der abtretende Coach auf einer Pressekonferenz. Er wolle sich nun mehr auf sein Privatleben und die Familie konzentrieren: “Ich habe während meiner gesamten Karriere so viel Unterstützung von meiner Frau und meiner Familie erhalten und habe diese Entscheidung schon seit einiger Zeit in Erwägung gezogen.”

Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass Hodgson dem Profifussball künftig in anderer Funktion erhalten bleibt: “Jetzt glaube ich, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sie zu berücksichtigen und zu sehen, was die Zukunft für mich bereithält.”

https://twitter.com/CPFC/status/1394600340415262720

psc 18 Mai, 2021 13:35