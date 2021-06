Noch vor Wochenfrist deutete alles auf Lucien Favre als neuen Trainer des Londoner Premier Ligisten hin. Doch der Schweizer Coach sagte in quasi letzter Minute doch ab. Laut “The Athletic” wird nun wohl stattdessen Patrick Vieira zum neuen Trainer ernannt. Der 45-jährige Ex-Premier League-Profi war zuletzt als Trainer von OGC Nizza aktiv. Dort musste er seinen Posten aber im vergangenen Dezember räumen. Nun wird er wohl erstmals ein Team aus der englischen Topliga betreuen.

🚨 EXCLUSIVE: Crystal Palace set to appoint Patrick Vieira as manager. Agreement in principle reached but not signed yet. Work permit process for 45yo former Nice boss & Arsenal Invincible under way. Confirmation expected in due course @TheAthleticUK #CPFC https://t.co/S8PUBv1PIA

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 29, 2021