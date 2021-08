Englische Klubs buhlen um Ademola Lookman

Die Beziehung zwischen Ademola Lookman und RB Leipzig wollte nie richtig Feuer fangen. Den Bundesligisten soll er noch bis Ende August verlassen. Zwei Teilnehmer der Premier League sollen Kontakt aufgenommen haben.

Ademola Lookman hat offenbar die Chance, weiterhin in der Premier League aufzulaufen. Laut einem Bericht des “Telegraph” haben die Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace Lookman ins Visier genommen und bereits Kontakt mit RB Leipzig hergestellt. Die Vorstellungen sind aber unterschiedlich.

Die englischen Erstligisten wollen Lookman lediglich ausleihen, während Leipzig darauf besteht, den 23-Jährigen auf permanenter Basis abzugeben. Lookman war letzte Saison an den FC Fulham ausgeliehen, der letztendlich aus der Premier League abstieg.

An Lookmans Leistungen lag das allerdings nicht. Der ehemalige englische Nachwuchsnationalspieler beteiligte sich in 34 Meisterschaftsspielen an acht Toren direkt. Die Zusammenarbeit mit Leipzig läuft noch bis 2024.

aoe 21 August, 2021 17:30