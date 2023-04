Ex-YB-Coach Adi Hütter übernimmt Crystal Palace

Der frühere YB- und Bundesliga-Trainer Adi Hütter wird offenbar neuer Coach bei Premier Ligist Crystal Palace.

Der 53-jährige Österreicher soll im Sommer von Caretaker Roy Hodgson übernehmen, der den Verein nach dieser Saison wieder verlassen wird. Laut einem Bericht des «Kurier» hat sich Hütter mit den Crystal-Verantwortlichen über ein Engagement geeinigt. Er wird Klaus Schmidt als Assistenten mitbringen, der aktuell in Österreich mit dem SCR Altach im Abstiegskampf steckt.

Hütter wäre nach Ralph Hasenhüttl der zweite österreichische Trainer in Englands Topliga. Die Premier League hat er in der Vergangenheit im «kicker» als sein «grosses Ziel» auserkoren. Die Art und Weise des Fussballs gefällt ihm sehr: «Es gibt dort keinen langweiligen Fussball, es geht rauf und runter. Die vorderen Teams sind kaum zu schlagen, doch auch die Mannschaften ab Tabellenplatz 8 wie Everton oder Bournemouth spielen immer nach vorne. Es geht nicht darum, ohne Ende Ballbesitz zu haben. Deshalb glaube ich, dass ich mit meiner Idee vom Fussball sehr gut in diese Liga passen könnte – zumal es dort viele schnelle Spieler gibt.»

Hütter wurde mit den Young Boys in der Saison 2017/18 Schweizer Meister. 2014/15 gewann er mit Red Bull Salzburg die österreichische Meisterschaft. In der Bundesliga coachte er Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

psc 19 April, 2023 17:30