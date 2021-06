Lucien Favre mit Crystal Palace einig – es fehlt nur die Arbeitsbewilligung

Auf der Insel sind sie sich inzwischen sicher: Lucien Favre wird neuer Trainer bei Crystal Palace.

Der Schweizer Fussballlehrer hat in dieser Woche die Gespräche mit der Klubleitung intensiviert. Und diese verliefen auf allen Ebenen positiv: Favre möchte den Job als Nachfolger von Roy Hodgson beim Londoner Klub antreten. Gemäss “The Athletic” fehlt nun lediglich noch die Arbeitsbewilligung des 63-Jährigen. Dies ist in England ein relativ langwieriger Prozess. Vorgesehen ist angeblich ein Dreijahresvertrag.

Favre spricht sich explizit für den Job in der Premier League aus, der ihn sehr reiz. Auch aus Lille und von Fenerbahçe gab es Anfragen, die der Ex-BVB-Coach aber ablehnte. Nach seiner Freistellung in Dortmund Ende des letzten Jahres wird der Romand aller Voraussicht nach in Kürze wieder eine neue Aufgabe haben.

psc 23 Juni, 2021 20:55