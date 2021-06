Lucien Favre steht vor der Unterschrift in der Premier League

Lucien Favre ist drauf und dran, die Nachfolge von Roy Hodgson bei Crystal Palace anzutreten.

Der 73-jährige Engländer legt sein Amt bei den Londonern in diesem Sommer nach insgesamt vier Jahren nieder. In dieser Zeit hat er Crystal Palace als solides Mittelfeldteam in der Premier League etabliert. Die Suche nach einem Nachfolger dauert schon eine ganze Weile. Laut “Daily Mail” könnte Lucien Favre den Zuschlag erhalten und den vakanten Job annehmen. Die Gespräche zwischen der Klubleitung und dem 63-jährigen Romand, der auch beim FC Everton und Fenerbahçe ein Thema gewesen sein soll, verliefen offenbar sehr positiv. Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

Favre wurde bei Borussia Dortmund Ende des letzten Jahres freigestellt. Seither ist er ohne neuen Job. Auf der Insel war er bislang noch nicht tätig.

psc 21 Juni, 2021 21:30