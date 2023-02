Ronaldo-Klub will sich auch Wilfried Zaha krallen

Saudi-Klub Al-Nassr ist hinter einem weiteren namhaften Stürmer her: Wilfried Zaha soll den Weg zum Verein von Cristiano Ronaldo finden.

Der 30-jährige Ivorer läuft immer noch für seinen Stammklub Crystal Palace auf, steht da aber nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Laut «Evening Standard» schliesst Zaha einen anschliessenden Wechsel in Richtung Saudi-Arabien nicht aus.

Eine Vertragsverlängerung bei Palace soll inzwischen unwahrscheinlich sein. In der Vergangenheit wurde Borussia Dortmund mehrfach mit ihm in Verbindung gebracht. Angeblich zeigt auch Milan Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers.

psc 22 Februar, 2023 16:28