Roy Hodgson macht als Trainer von Crystal Palace weiter

Dort hat der inzwischen 75-Jährige im März übernommen und den Verein zum sicheren Klassenerhalt geführt. Wie die Londoner am Montag mitteilen, einigte man sich mit Hodgson auf eine weitere Zusammenarbeit. Der frühere Schweizer Nationaltrainer unterzeichnet einen Vertrag bis Juni 2024. An seiner Seite wird Paddy McCarthy als Assistenzcoach fungieren.

We’re pleased to announce that Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager for the 23/24 season ❤️💙

He will lead the side into next season alongside Paddy McCarthy as assistant manager, Ray Lewington as coach and Dean Kiely as goalkeeper coach.

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 3, 2023