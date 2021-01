Vertragsauflösung: Max Meyer verlässt Crystal Palace

Nach zweieinhalb Jahren macht Max Meyer vorerst einen Haken hinter seiner Zeit in der englischen Fussballbeletage. Am späten Freitagabend gab der Premier-League-Klub die Vertragsauflösung mit dem einst hochambitionierten Mittelfeldspieler bekannt. Dies geschah in beiderseitigem Einvernehmen. Die Zusammenarbeit wäre am Saisonende ausgelaufen.

“Jeder bei Crystal Palace bedankt sich bei Max für seine Leistungen während seiner Zeit bei uns und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste”, heisst es im dazugehörigen Statement. Meyer schaffte es den Grossteil dieser Saison nicht mal in das allwöchentliche Spieltagsaufgebot. Lediglich zwei Einsätze mit 174 Spielminuten sind für ihn festgehalten.

Wohin geht es jetzt für den 25-Jährigen? Möglicherweise flammt das Interesse des 1. FC Köln noch mal auf. Der dort amtende Sportchef Horst Heldt kennt Meyer noch aus der gemeinsamen Zeit bei Schalke 04.

Max Meyer has left the club by mutual consent.

Everyone at Crystal Palace Football Club thanks Max for his efforts and wishes him the very best for the future.#CPFC | https://t.co/utMcYSlISB

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 15, 2021