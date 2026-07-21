Englischer Schiri Anthony Taylor tritt nach 20 Jahren zurück

Der langjährige englische Spitzenschiedsrichter Anthony Taylor tritt im Alter von 47 Jahren zurück.

Insgesamt war Taylor während 20 Jahren im Profifussball tätig. Er hat ganze 831 Spiele arbitriert. Der 1:0-Sieg Spaniens gegen Portugal im WM-Sechzehntelfinal war seine letzte Partie, wie er nun offiziell bestätigt.

Taylor wird die kommende Saison nicht mehr in der Premier League und in UEFA-Wettbewerben pfeifen. «Es war ein immenses Privileg», lässt er sich zitieren.