2 Premier League-Klubs buhlen weiter um Dembélé

Der französische Weltmeister Ousmane Dembélé steht bei mindestens zwei Premier League-Klubs weiterhin hoch im Kurs.

Laut der katalanischen Zeitung “Sport” blicken Manchester United und Arsenal auf den 23-jährigen Angreifer. Dembélé spielt in den Transferplanungen der beiden englischen Topvereine schon länger eine Rolle. In der vergangenen Transferperiode zeigten die Red Devils sogar sehr konkretes Interesse. Bis zum Deadline Day war ein Transfer im Gespräch, doch der Barça-Stürmer selbst lehnte einen Wechsel letztlich ab.

Nun ist die Ausgangslage etwas anders: Dembélé soll in den Zukunftsplanungen des La Liga-Klubs nach dem längerfristigen Ausfall von Jungstar Ansu Fati wieder eine wichtigere Rolle spielen. Ob ein Januar-Transfer überhaupt in Betracht gezogen wird, ist offen. Am Interesse von der Insel würde es nicht scheitern.

psc 17 November, 2020 16:09