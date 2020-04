2 Premier League-Klubs beobachten Dembélé-Situation

Ousmane Dembélé zählt beim FC Barcelona zu den (vielen) Spielern, die die Erlaubnis zum Wechsel haben , falls das Angebot stimmt. Mit Arsenal und Manchester United zeigen zwei Vereine aus der Premier League Interesse.

Laut einem Bericht der katalanischen Zeitung “Sport” ist ein Transfer des französischen Weltmeisters zwar noch lange nicht in unmittelbarer Nähe, sowohl die Gunners wie auch die Red Devils befassen sich aber zumindest bereits mit Dembélé. Sie würden derzeit Informationen sammeln, was die Verletzungshistorie und auch die Persönlichkeit des 22-Jährigen angeht.

An der Qualität des Flügelflitzers gibt es weiterhin keine Zweifel, zudem könnte er in diesem Sommer wegen allen Umständen so “billig” sein wie nie. Bei ManUtd bleibt indes Jadon Sancho das Transferziel Nummer 1. Dembélé wäre wohl eine Alternative, falls es mit dem BVB-Star nicht klappt.

psc 20 April, 2020 14:02