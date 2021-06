Nach Glanzleistung gegen Frankreich: 2 weitere Topklubs schielen auf Granit Xhaka

Arsenal-Star Granit Xhaka hat nicht zuletzt durch seinen grandiosen Auftritt im EM-Achtelfinal gegen Frankreich weitere Interessenten angezogen.

Hinter der Zukunft des 28-jährigen Mittelfeldprofis bei Arsenal stehen einige Fragezeichen. Ein Wechsel in diesem Sommer ist durchaus denkbar. Bislang bemüht sich vor allem die AS Roma um den Spielgestalter. José Mourinho will Xhaka angeblich unbedingt in sein Team holen.

Laut “Foot Mercato” spielt der 98-fache Schweizer Nationalspieler nun aber auch bei Juventus eine Rolle: Und zwar für den Fall, dass es mit dem erhofften Transfer von Sassuolo-Profi Manuel Locatelli nicht klappen sollte.

Ausserdem wirft offenbar auch Paris St. Germain ein Auge auf Xhaka. Die Franzosen wollen ihr Mittelfeldzentrum unbedingt stärken. Der zweikampfstarke Eidgenosse ist eine Option.

Xhaka selbst lässt seine Zukunft weiter offen. Nach dem Sieg gegen Frankreich sagte er italienischen Journalisten, dass es ihn durchaus reizen würde nach Englisch eine weitere neue Sprache zu lernen. Eine Entscheidung werde er aber erst nach der Europameisterschaft treffen.

psc 30 Juni, 2021 15:45