Ramsdale & Ödegaard haben Medizintests bei Arsenal absolviert

Der FC Arsenal kann bereits in Kürze die Transfers von Goalie Aaron Ramsdale von Sheffield United und Martin Ödegaard von Real Madrid verkünden.

Das Duo hat die obligatorischen Medizintests in London gemäss englischen Medienberichten bestritten und kann somit bei den Gunners unterschreiben. Bei Ödegaard könnte sich die Qualifikation für den Meisterschaftsbetrieb allerdings noch etwas in die Länge ziehen, da er noch ein Visa bzw. eine Arbeitsbewilligung erhalten muss. Das Londoner Derby gegen Chelsea am Sonntag kommt wohl zu früh.

Die Gunners legen für den 22-jährigen Mittelfeldprofi, der im ersten Halbjahr bereits auf Leihbasis im Emirates auflief, 40 Mio. Euro Ablöse hin. Goalie Ramsdale kostet Medienberichten zufolge 35 Mio. Euro.

psc 19 August, 2021 13:53