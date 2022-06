Alexandre Lacazette bestreitet den Medizincheck bei Olympique Lyon

Alexandre Lacazette wird nach fünf Jahren beim FC Arsenal in diesem Sommer zu seinem Stammklub Olympique Lyon zurückkehren.

Der 31-Jährige bestreitet am Mittwoch übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits den Medizincheck beim Ligue 1-Klub. Lacazette wurde bei OL ausgebildet und hat dort auch acht Profijahre verbracht, ehe er sich zwischenzeitlich in die Premier League verabschiedete. In der vergangenen Woche verkündeten die Gunners dann den Abschied des Torjägers. Diesen zieht es nun wieder in die Heimat. In Kürze wird seine Vertragsunterzeichnung in Lyon bestätigt.

psc 8 Juni, 2022 14:33