Alexandre Lacazette steht vor der Rückkehr nach Lyon

Die Rückkehr von Alexandre Lacazette zu seinem Stammverein Olympique Lyon nimmt sehr konkrete Formen an.

Wie “L’Équipe” berichtet, steht der Angreifer fünf Jahre nach seinem Abschied aus Frankreich vor der Unterschrift bei OL. Lacazette wird Arsenal demnach ablösefrei verlassen und in seine Heimat zurückkehren. In der letzten Saison zeichnete sich ab, dass Gunners-Coach Mikel Arteta in der Offensive zunehmend auf andere Spieler setzt. Nun wird der 31-Jährige bei den Londonern wohl keinen neuen Vertrag mehr unterzeichnen und sich stattdessen wieder nach Lyon orientieren.

psc 2 Juni, 2022 15:13