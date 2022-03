Arsenal: Abgänge von Torreira & Elneny stehen fest

Der FC Arsenal plant in der Zukunft ohne die beiden Mittelfeldspieler Lucas Torreira und Mohamed Elneny.

Torreira ist in dieser Saison an die AC Fiorentina in die Serie A verliehen. Dort vermag der 26-jährige Uruguayer durchaus zu überzeugen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano denken die Toskaner über eine definitive Verpflichtung nach. Die Kaufoption liegt bei 15 Mio. Euro. Möglicherweise verhandeln die Klubs aber auch noch und die Ablöse fällt letztlich etwas tiefer aus.

Bereits beschlossen scheint bei Arsenal der Abgang des ägyptischen Ex-FCB-Profis Mohamed Elneny. Der Vertrag des 29-jährigen Nationalspielers läuft Ende Juni aus und wird wohl nicht verlängert.

psc 29 März, 2022 15:32