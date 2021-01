Arsenal-Abgang für Ex-FCB-Star Elneny kein Thema mehr

Für den FC Arsenal ist Mohamed Elneny wieder ein wichtiger Mann im Mittelfeld geworden. 20 Saisonspiele bestritt der 28-Jährige bereits, nachdem er in der Vorsaison noch an Besiktas verliehen war. Entgegen der Gerüchte, er könnte den Verein verlassen, soll dies nicht mehr zur Debatte stehen.

Anlässlich seiner fünf Jahre bei den Gunners postete Arsenal ein Bild von Elnenys Ankunft, dieser wiederum teilte deutlich mit: “Einmal ein Gunner, immer ein Gunner. Es ist mir eine Freude, hier zu sein.” Wohl eine klare Ansage des früheren Baslers, auch in Zukunft für die Nordlondoner aufzulaufen.

Once a gunner, always a gunner.. it’s my pleasure to be here ♥️♥️ https://t.co/07EuTPQbjJ

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) January 14, 2021