Arsenal will Aston Villa Coutinho ausspannen

Der Wechsel von Barcelona zu Aston Villa im Januar hat Coutinho sehr gut getan: Unter seinem früheren Teamkollegen Steven Gerrard, der nun als Trainer waltet, blüht der 29-jährige Brasilianer regelrecht auf. Ob er auch nächste Saison noch für den Klub aus Birmingham aufläuft, ist indes offen. Auch Ligakonkurrent Arsenal meldet sich zu Wort.

Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, haben die Verantwortlichen der Gunners bereits Kontakt zum Umfeld des Spielgestalters aufgenommen. Aston Villa verfügt grundsätzlich über eine Kaufoption in Höhe von 40 Mio. Euro. Möchte der Noch-Barça-Profi permanent dahin wechseln, müsste er aber grosse Gehaltseinbussen in Kauf nehmen. Arsenal ist finanziell etwas potenter und könnte diesbezüglich tiefer in die Taschen greifen. Die Entscheidung liegt wohl in erster Linie an Coutinho. Klar ist, dass sein Trainer Steven Gerrard am liebsten auch in Zukunft auf ihn setzen würde.

psc 15 März, 2022 09:37