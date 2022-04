Arsenal bereitet Angebot für Alvaro Morata vor

Alvaro Morata ist seit knapp zwei Jahren von Atlético an Juventus ausgeliehen. In Turin gefällt es dem Spanier grundsätzlich. Sein Weg könnte im Sommer aber auch zurück auf die Insel führen.

Dort lief der 29-Jährige einst für den FC Chelsea auf. Wirklich durchsetzen konnte er sich bei den Blues allerdings nicht. Ganz im Gegensatz zu Juve, wo er in dieser Saison regelmässig zum Einsatz kommt und in 41 Pflichtspielen elf Tore und sieben Assists beigesteuert hat. Gerne würde Morata über diese Saison hinaus in Turin bleiben. Der Serie A-Klub verfügt auch über eine Kaufoption in Höhe von 35 Mio. Euro. Das ist der alten Dame allerdings zu viel. Mehr als 15 Mio. Euro wollen sie nicht mehr investieren, nachdem für die Leihe bereits 20 Mio. Euro nach Madrid flossen.

Gemäss “Il Corriere dello Sport” und “Sport Mediaset” mischt sich nun Arsenal ein und ist bereit 30 Mio. Euro Ablöse für den Torjäger hinzulegen.

psc 13 April, 2022 11:48