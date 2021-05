Arsenal beschäftigt sich mit Rodriguez

Der FC Arsenal sucht nach einem neuen Mann für seine Mittelfeldzentrale. Im Visier: Guido Rodriguez.

Guido Rodriguez (27) befindet sich offenbar im Visier des FC Arsenal. Das geht aus einem Bericht des britischen “Express” hervor. Demnach sind die Gunners bereit, das Interesse am Mittelfeldspieler von Betis Sevilla zu intensivieren.

Im roten Bezirk Londons sind im Zentrum zur kommenden Saison Neuzugänge durchaus vonnöten. Die Ausleihen von Dani Ceballos und Martin Ödegaard laufen Ende Juni dieses Jahres aus. Die beiden Leihgaben werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zu Real Madrid zurückkehren.

Rodriguez soll schon seit geraumer Zeit auf der Londoner Beobachtungsliste stehen. In Andalusien ist der Mittelfeldabräumer unangefochtener Stammspieler. Ein kostengünstiges Unterfangen wird ein Transfer allerdings nicht.

Betis sei überzeugt davon, die Ablöse so hoch wie möglich ansetzen zu wollen. Das liegt zum einen an Rodriguez’ starken Auftritten in dieser Saison – und zum anderen an den 30 Prozent, mit denen Ex-Klub CF America an einem Weiterverkauf beteiligt wäre.

aoe 1 Mai, 2021 12:08