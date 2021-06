Arsenal bestätigt den Abgang von Martin Ödegaard

Die Gunners bestätigen, dass der Vertrag des norwegischen Nationalspielers zum Ende dieses Monats endet – wie auch jene von David Luiz, Mat Ryan (von Brighton & Hove Albion ausgeliehen) und Dani Ceballos (von Real Madrid ausgeliehen). Stand jetzt ist dieses Quartett in der kommenden Saison nicht mehr Bestandteil von Arsenal. Bei Luiz wurde der Abgang schon vor einiger Zeit bestätigt. Ob es bei Ödegaard noch einmal zu einer Rückkehr kommen könnte, ist fraglich. Vorerst wird der Youngster zu Real Madrid zurückkehren. Dort wartet mit Carlo Ancelotti ein neuer (alter) Trainer.

Our thanks and best wishes go to the following players across our teams whose contracts officially end with us on June 30, 2021…

— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2021