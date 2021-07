Arsenal bestätigt Verpflichtung von Ben White

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Der FC Arsenal verpflichtet Ben White von Brighton & Hove Albion.

Der Transfer von Ben White ist perfekt! Dies teilte der FC Arsenal am Freitag offiziell mit. Dem Vernehmen nach lassen sich die Gunners die Dienste des Verteidigers um die 55 Millionen Euro kosten, die an Brighton & Hove Albion fliessen. In London soll er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben haben.

“Ben war ein Top-Ziel für uns, und es ist grossartig, dass wir ihn jetzt verpflichten konnten. Ben hat in den vergangenen Spielzeiten bei zwei sehr guten Vereinen, Brighton und Leeds, eine Ausbildung genossen. Er hat von zwei sehr guten Trainern profitiert und hat sowohl in Brighton als auch auf Leihbasis in Leeds gezeigt, was für ein grosses Talent er ist”, wird Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta zitiert. White wird bei den Gunners indes die Rückennummer 4 bekleiden.

adk 30 Juli, 2021 17:23