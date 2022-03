Arsenal blickt nach Lyon

Der FC Arsenal plant im Sommer seinen Kader zu verstärken. Sollte die Qualifikation für die Champions League gelingen, könnte ein Spielmacher aus Lyon nach England wechseln.

Die Gunners bemühen sich intensiv um Spielmacher Lucas Paqueta von Olympique Lyon. Das berichtet Calciomercato. Auch PSG hat den 24-jährigen Brasilianer auf dem Zettel, in Lyon hat Paqueta noch einen Vertrag bis 2024. Paqueta gehört in Lyon zu den absoluten Leistungsträgern und könnte im Sommer durchaus den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen. Der FC Arsenal scheint derzeit in der Pole Position zu sein.

soe 10 März, 2022 11:43