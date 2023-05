Arsenal-Coach Mikel Arteta möchte Ilkay Gündogan auch

Die Zukunft von Ilkay Gündogan, dessen Vertrag bei Manchester City Ende Juni ausläuft, ist weiterhin offen. Neben Barça buhlt offenbar auch Arsenal um die Dienste des Mittelfeldstrategen.

Laut "The Athletic" würde Gunners-Coach Mikel Arteta den 32-jährigen Spielmacher liebend gerne in der eigenen Mannschaft begrüssen. Gündogan ist derzeit Captain bei ManCity und nimmt in dieser Saison eine wichtige Rolle ein. Angeblich bieten ihm die Skyblues eine Vertragsverlängerung um drei Jahre. Auch Barça möchte den deutschen Nationalspieler angeblich verpflichten.

Eine definitive Entscheidung um seine Zukunft hat Gündogan noch nicht getroffen. Dies wird wohl erst nach Saisonende geschehen.

psc 22 Mai, 2023 16:05