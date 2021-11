Arsenal bei Vlahovic nicht erfolgreich – jetzt soll es Kulusevski werden

Der FC Arsenal will im Angriff im Januar unbedingt nachlegen: Ein neuer Stürmer soll her. Nachdem die Bemühungen um Dusan Vlahovic bislang im Sande verlaufen, nehmen die Gunners nun Dejan Kulusevski ins Visier.

Der schwedische Nationalspieler läuft für Juventus auf. Der 21-jährige Rechtsaussen kommt in dieser Saison für seinen Verein bisher auf 15 Einsätze. Die statistischen Werte sind mit je einem Tor und Assist ausbaufähig. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio will sich Arsenal im Januar dennoch um Kulusevski bemühen. Dessen Vertrag in Turin läuft noch bis 2025.

Erste Wahl ist der Schwede eigentlich nicht. Die Londoner haben sich vor allem für Fiorentinas serbischen Torjäger Dusan Vlahovic interessiert. Dessen Berater soll aber auf die Anrufe des Premier League-Klubs gar nicht erst reagieren. Deshalb ist er vorläufig kein Thema mehr.

psc 11 November, 2021 16:59