Arsenal erhöht Angebot für Wunschverteidiger Ben White

Der FC Arsenal will sich unbedingt den englischen Abwehrspieler Ben White von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion krallen und hat das Angebot für den 23-jährigen EM-Teilnehmer erhöht.

Nachdem eine Offerte in Höhe von 40 Mio. Pfund abgelehnt wurde, haben die Gunners englischen Medienberichten zufolge noch einmal nachgelegt und bieten nun 45 Mio. Pfund (plus bis zu 5 Mio. Boni) für den Innenverteidiger. Bei Arsenal ist man sich sicher, dass Ben White die in der vergangenen Saison nicht immer sattelfeste Defensive stabilisieren kann. Offenbar ist man im Lager der Londoner optimistisch, dass ein Deal zustande kommt.

White kehrte im vergangenen Sommer nach einem Leihjahr bei Leeds zu seinem Stammklub Brighton zurück und steht da noch bis 2024 unter Vertrag. Er selbst soll einem Wechsel zu Arsenal bereits zugestimmt haben.

psc 25 Juni, 2021 15:18