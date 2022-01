Arsenal will Ex-Teamkollegen von Martin Ödegaard verpflichten

Der FC Arsenal möchte den früheren Ödegaard-Teamkollegen Alexander Isak (21) unter Vertrag nehmen.

Der schwedische Stürmer spiel in Spanien bei Real Sociedad, wohin Ödegaard in der Saison 2019/20 einst von Real Madrid ausgeliehen war. Die beiden harmonierten im Angriff perfekt – und sollen es laut “The Athletic” bald im Emirates Stadium in London tun. Arsenal möchte Isak, der bei seinem baskischen Klub allerdings noch über einen langfristigen Vertrag bis 2026 verfügt, verpflichten. Angeblich verfügt er über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Mio. Euro. Ob ihn Real Sociedad zu einem tieferen Preis ziehen lässt, ist ungewiss.

In der laufenden Saison hat der Angreifer für seinen Verein in 21 Spielen sieben Treffer markiert.

psc 1 Januar, 2022 17:23