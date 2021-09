Arsenal lehnt Galatasaray-Offerte für Mohamed Elneny ab

Der ägyptische Mittelfeldspieler Mohamed Elneny wird kurz vor Transferschluss in der Türkei von zwei Süper Lig-Klubs umgarnt. Eine konkrete Offerte von Galatasaray wurde aber abgelehnt.

Laut “Football London” schliessen die Gunners einen Abgang des 29-jährigen Mittelfeldspielers nicht kategorisch aus. Die Bedingungen müssen allerdings stimmen. Offenbar reichte die Offerte von Galatasaray für den früheren Basler Profi nicht aus. Vertraglich ist Elneny noch bis Saisonende an Arsenal gebunden. Im Mittelfeld könnte er allerdings Einsatzzeit an Ainsley Maitland-Niles verlieren, dessen Abgang Arsenal-Coach Mikel Arteta in diesem Sommer verhindert hat, was den Engländer mächtig auf die Palme brachte.

psc 7 September, 2021 17:07