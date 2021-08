Arsenal in fortgeschrittenen Gesprächen mit Goalie Aaron Ramsdale

Der FC Arsenal sucht einen neuen Goalie und möglichen Backup für Bernd Leno. Der 23-jährige Engländer Aaron Ramsdale könnte zum Zug kommen.

Laut “Football London” befinden sich die Gunners bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Keeper, der in der vergangenen Saison mit Sheffield United aus der Premier League in die Championship abgestiegen ist. Mit zwei Angeboten soll Arsenal bereits abgeblitzt sein. Nun könnte es für eine Summe von 24 Mio. Pfund aber doch noch klappen. Durch Boni könnten insgesamt bis zu 30 Mio. Pfund zusammenkommen. Diese Summe schwebt Sheffield für Ramsdale vor.

