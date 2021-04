Arsenal-Goalie Bernd Leno ist offen für Wechsel

Bernd Leno hütet seit Sommer 2018 das Tor des FC Arsenal. Sein Vertrag läuft bis 2023, einen Abgang schliesst der deutsche Keeper aber nicht aus.

Im Gespräch mit dem “Evening Standard” betont Leno, dass er sich in London wohl fühlt. Dennoch bestehen hinsichtlich seiner Zukunft einige Fragezeichen. “Ich bin sehr glücklich beim Klub. Ich weiss nicht was in der Zukunft kommt, vielleicht ein neues Abenteuer oder ich bleibe bei Arsenal”, gibt sich Leno ziemlich offen.

Der 29-Jährige hat in jedem Fall noch einiges vor: “Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich bin 29, für einen Torwart ist das nicht zu alt. Ich habe noch einige Jahre vor mir.”

psc 14 April, 2021 16:54