Arsenal greift auch bei Mason Mount an

Arsenal will im Sommer auf dem Transfermarkt voll angreifen und seine Mannschaft noch kompetitiver machen. Mason Mount ist nun ebenfalls ein Ziel.

Der 24-jährige Offensivspieler steht bei seinem Stammklub Chelsea nur noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung wurden bislang nicht konkret. Laut "The Athletic" möchte Arsenal den Nationalspieler von einem Wechsel in den Norden Londons überzeugen. Mount hat allerdings weitere hochkarätige Verehrer: Manchester United und Liverpool werfen ebenfalls ein Auge auf ihn. In der Vergangenheit wurde auch über ein mögliches Interesse des FC Bayern berichtet.

Noch steht die sportliche Zukunft des Angreifers in den Sternen. Ein Wechsel im Sommer ist aber auf jeden Fall möglich.

psc 22 Mai, 2023 11:07