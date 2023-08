Arsenal lehnt Monaco-Offerte für Folarin Balogun ab

Der FC Arsenal tritt nicht auf ein Angebot von Monaco für seinen US-Stürmer Folarin Balogun ein.

Die Monegassen möchten sich die Rechte am 22-jährigen Angreifer sichern und haben in der Offensive angesichts eines Kreuzbandrisses von Nati-Stürmer Breel Embolo unmittelbaren Bedarf. Laut "The Athletic"-Journalist David Ornstein hat der Ligue 1-Klub mit seinem aktuellen Angebot für Balogun allerdings keinen Erfolg.

Welche Summe Monaco bot, ist nicht überliefert. Die Klubverantwortlichen Monacos bleiben aber dran und suchen weiterhin das Gespräch mit den Arsenal-Bossen. Ebenfalls im Fokus bei Monaco steht Elye Wahi (20) von Ligakonkurrent Montpellier.

psc 7 August, 2023 16:09