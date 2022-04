Arsenal bereitet Mega-Offerte für Tammy Abraham vor

Der FC Arsenal möchte den früheren Chelsea-Stürmer Tammy Abraham unter Vertrag nehmen.

Der 24-jährige Engländer verabschiedete sich im vergangenen Sommer definitiv von den Blues und wechselte für 40 Mio. Euro Ablöse zur AS Roma. Dort hat er in der laufenden Saison bereits 15 Treffer in der Serie A markiert. Gemäss “Daily Star” möchte Arsenal Abraham nach nur einem Jahr in Italien auf die Insel zurückholen und bereitet eine Offerte in Höhe von 60 Mio. Euro Ablöse vor. Das sind noch einmal 20 Millionen mehr als die Giallorossi vor knapp einem Jahr zahlten.

Ob Abraham und sein aktueller Klub auf das Angebot eingehen, ist offen. Der Torjäger steht bei den Hauptstädtern noch bis 2026 unter Vertrag.

psc 25 April, 2022 11:18