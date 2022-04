Arsenal-Coach Mikel Arteta gibt grossen Fehler bei Eddie Nketiah zu

Der englische Stürmer Eddie Nketiah avancierte beim 4:2-Auswärtssieg von Arsenal beim FC Chelsea mit zwei Treffern zum Matchwinner. Arsenal-Coach Mikel Arteta gab dem 22-Jährigen lange Zeit nicht wirklich eine Chance. Ein grosser Fehler, wie er inzwischen zugibt.

Nach dem Sieg gegen die Blues kritisiert sich Arteta selbst für seine Entscheidungen bezüglich Nketiah in dieser Saison: “Wenn es einen Spieler gibt, mit dem ich nicht fair war, dann denke ich, war er es.” Der Gunners-Coach gab dem Youngster aus eigener Sicht zu wenig Chancen. “Ich hatte nicht den Mut, ihn häufiger einzusetzen. Heute hat er mir wieder gezeigt, wie sehr ich mich geirrt habe.”

Nketiah stand in dieser Premier League-Saison erst am vergangenen Wochenende erstmals in der Startformation. Zuvor musste er sich stets mit (kurzen) Jokereinsätzen und Spielen in anderen Wettbewerben wie dem League Cup begnügen. Fortan dürfte er eine viel grössere Rolle spielen. Gegen Chelsea verdrängte er beispielsweise Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli und Nicolas Pépé auf die Bank.

psc 21 April, 2022 15:40