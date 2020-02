Arsenal: Arteta will Aubameyang unbedingt halten

Arsenal-Coach Mikel Arteta will unbedingt auch in der kommenden Saison auf seinen Torjäger und Captain Pierre-Emerick Aubameyang zählen können.

Der gabunische Torjäger wurde in jüngerer Vergangenheit mehrfach mit einem möglichen Wechsel zu einem anderen Topklub in Verbindung gebracht. Vor allem Barça wurde immer wieder als Interessent genannt. Gunners-Coach Mikel Arteta hofft allerdings, dass Aubameyang die Londoner nicht verlässt, wie er der “BBC” erzählt: “Es stimmt, dass grosse Vereine ihn mögen. Hoffentlich können wir ihn überzeugen, dass das hier der richtige Ort für ihn ist. Er ist unser wichtigster Spieler und es gibt keinen Zweifel an der Bedeutung, die er für die Mannschaft hat. Wir müssen ihn überzeugen, zu bleiben.”

Der aktuelle Kontrakt des Stürmers läuft bis 2021. In 25 Premier League-Spielen hat der 30-Jährige in dieser Spielzeit bereits 17 Treffer erzielt. Wichtig für einen Verbleib wäre wohl vor allem, dass Arsenal in der kommenden Saison wieder an der Champions League partizipiert. In der Premier League belegt die Mannschaft zurzeit zwar nur den neunten Platz, hat aber gerade mal vier Punkte Rückstand auf den 4. Rang, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Zudem würde ein weiterer Weg über den Titel in der Europa League führen, wo die Londoner noch vertreten sind.

Arteta kommentiert weiter: “Er will in den grössten Wettbewerben mit den besten Spielern spielen. Wir müssen ihm dabei helfen. Er muss sich erfüllt fühlen.”

psc 24 Februar, 2020 15:35