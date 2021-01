Arsenal mit Interesse an Barça-Goalie Neto

Der FC Arsenal könnte im Januar womöglich noch einen neuen Goalie verpflichten. Die Gunners sollen dabei an Neto, Ersatzkeeper des FC Barcelona, gedacht haben.

Mit Bernd Leno ist der FC Arsenal im Tor zufrieden, doch dahinter wünscht sich der Nordlondoner Klub eine stärkere Alternative. Mit Backup Alex Runarsson sei die Truppe um Trainer Mikel Arteta nämlich nicht völlig zufrieden, weshalb der Isländer, der erst vergangenen Sommer kam, den Verein schon wieder verlassen könnte.

Laut Angaben von “Sky Sports” würde sich Arsenal demnach lieber mit Neto verstärken. Der Brasilianer kommt beim FC Barcelona nicht an Stammgoalie Marc-André ter Stegen vorbei und hätte in London wohl zumindest eine bessere Chance auf mehr Einsatzzeiten. Die Gunners versuchen angeblich, einen Leihdeal inklusive Kaufoption aufzustellen. Vertraglich ist der 31-Jährige noch bis 2023 an die Katalanen gebunden.

adk 14 Januar, 2021 09:22