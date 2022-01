Arsenal gibt Pablo Mari ab und will sich Arthur von Juve krallen

Der brasilianische Mittelfeldspieler wird bei den Turinern nicht glücklich und spielt auch in den Planungen von Trainer Massimiliano Allegri keine zentrale Rolle. Die Gunners möchten den 25-Jährigen italienischen Medienberichten zufolge gerne bis Saisonende ausleihen und wären bereit, das komplette Salär zu übernehmen. Eine Leihgebühr wollen sie allerdings nicht entrichten. Mit diesem Deal ist die alte Dame allerdings nicht einverstanden. Es sind weitere Gespräche und Verhandlungen notwendig. Ob sich die Vereine und auch die Spielerseite einigen, ist offen.

Ein Abgang steht bei Arsenal seit Donnerstag derweil fest: Der spanische Innenverteidiger Pablo Mari wird bis Saisonende an Udinese verliehen.

Pablo Mari has joined @Udinese_1896 on loan until the end of the season.

Wishing you all the best, @PabloMV5 👊

— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2022