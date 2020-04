Wie der Klub am Montagabend mitteilt, würden die Betroffenen angesichts der Coronakrise auf 12,5 Prozent ihrer Bezüge verzichten. Man habe diese Lösung gefunden, um dem “Klub in dieser kritischen Zeit” zu helfen.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.

