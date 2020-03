Arsenal-Youngster Martinelli äussert sich zum Real-Interesse

Der brasilianische Stürmer Gabriel Martinelli ist bei Arsenal in dieser Saison einer der Shooting Stars. In der jüngeren Vergangenheit wurde das Nachwuchsjuwel mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Einen solchen Wechsel wird es vorderhand aber nicht geben.

Im Gespräch mit “FourFourTwo” hat Martinelli seinem aktuellen Klub jetzt die Treue geschworen und den Königlichen gleichzeitig eine Abfuhr erteilt: “Interesse an Real Madrid? Ich möchte die Champions League und viele andere Titel gewinnen, damit die Arsenal-Fans sehr glücklich sind. Sie verdienen das Beste, nicht nur die Fans, sondern alle Klubmitarbeiter. Ich möchte dem Verein alles, was sie bisher für mich getan haben, zurückgeben und so zur Arsenal-Legende werden.”

Der Youngster plant also einen langfristigen Verbleib in London. In seiner ersten Saison lief er bereits 26 Mal für die Profis von Arsenal auf und erzielte dabei zehn Tore. Und dies obwohl er zunächst eigentlich noch für die U23 vorgesehen war. Sein aktuelles Arbeitspapier ist bis 2024 datiert.

psc 26 März, 2020 16:59