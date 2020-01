Die Werte des 27-jährigen Schweizers beim 2:0-Heimsieg der Gunners sind überragend: 93 Prozent seiner insgesamt 55 Pässe gelangen an den Mann, im gegnerischen Drittel sind es sogar 100 Prozent. Acht Bälle erobert Xhaka, seine Mitspieler setzt er ideal ein und das Stellungsspiel ist hervorragend. Genau aufgrund solcher Leistungen will Arteta wohl nicht, dass der Schweizer Nationalspieler nach Berlin abwandert.

Wie es mit dem Spielmacher weitergeht, bleibt vorderhand offen. Das Transferfenster ist bis Ende des Monats geöffnet, eine Entscheidung dürfte aber schon bald fallen. Die Hertha kämpft weiterhin um eine Verpflichtung Xhakas. Arsenal müsste einem Verkauf letztlich aber zustimmen.

Granit Xhaka’s game by numbers vs. Man Utd:

100% final third pass accuracy

93% pass accuracy

8 ball recoveries

5/5 long balls

3 fouls suffered

3 tackles won

2 interceptions

One of his best performances in an Arsenal shirt. 👏👏👏 pic.twitter.com/3F85zkKf80

