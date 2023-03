Arsenal siegt erneut deutlich: Xhaka glänzt als Torschütze

Der FC Arsenal setzt den Siegeszug in der Premier League fort – auch dank Granit Xhaka. Der Nati-Star trifft beim 4:1 gegen Crystal Palace.

Granit Xhaka hat am Sonntag sein viertes Tor in der laufenden Premier-League-Saison erzielt. Der Mittelfeldmann traf für den FC Arsenal daheim im Emirates Stadium zum zwischenzeitlichen 3:0. Die Partie am 28. Spieltag gegen Crystal Palace endete am Ende 4:1 aus Sicht der Gunners.

Arsenal führt die Tabelle der Premier League damit weiterhin an. Die Londoner besitzen nun 69 Punkte. Verfolger Manchester City liegt acht Zähler zurück, hat bislang jedoch ein Spiel weniger bestritten.

adk 19 März, 2023 17:15