Arsenal-Teenager bekommt neuen Vertrag vorgelegt

Der FC Arsenal plant offenbar langfristig mit Kido Taylor-Hart. Dem Nachwuchsmann wurde ein neuer Vertrag vorgelegt.

Im Zuge der Corona-Pandemie steht der FC Arsenal vor Veränderungen. In den nächsten Jahren könnten daher einige Nachwuchsleute in den Profikader eingebunden werden. Einer davon ist womöglich Kido Taylor-Hart, dem laut “Football London” ein Angebot für seinen ersten Profivertrag seiner Karriere vorgelegt wurde.

Taylor-Hart überzeugte in der ersten Saisonhälfte bei der U18, für die er starke sechsmal in neun Spielen einschob. Hinzu kamen vier Torvorlagen. In den letzten Wochen wurde der Flügelstürmer vermehrt in der zweiten Mannschaft eingesetzt.

aoe 6 März, 2021 12:24