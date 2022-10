Arsenal verlängert mit einem Leistungsträger in der Abwehr

Der FC Arsenal hat den Vertrag mit dem brasilianischen Verteidiger Gabriel Magalhães verlängert.

Der 24-jährige Linksfuss schnürt seine Schuhe seit zwei Jahren für die Gunners und ist in der zentralen Abwehr gesetzt. In dieser Saison kam er bereits in 13 Partien zum Einsatz. Wie die Londoner mitteilen, hat sich Gabriel Magalhães nun langfristig an den Klub gebunden. Zur genauen Vertragslänge macht der Premier Ligist keine Angaben.

Arsenal-Coach Mikel Arteta freut sich auch künftig auf Gabriel zählen zu können: «Gabi hat enorme Qualitäten gezeigt, seit er zu uns gekommen ist. Er ist ein junger Spieler mit einer großartigen Arbeitsmoral und seine konstant starken Leistungen waren in den letzten zwei Spielzeiten enorm wichtig für uns.»

Committed ✊ We are delighted to announce Gabriel Magalhaes has signed a new long-term deal with us ❤️ 🙌 @biel_m04 — Arsenal (@Arsenal) October 21, 2022

psc 21 Oktober, 2022 18:52