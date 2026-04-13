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Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 16:15
Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

Der spanische Abwehrspieler Cristhian Mosquera wechselte im vergangenen Sommer für 15 Mio. Euro von Valencia zu Arsenal. Nur ein Jahr nach seiner Ankunft könnte er den Klub zumindest temporär wieder verlassen.

Der 21-jährige Innenverteidiger kommt aufgrund des gesetzten Abwehr-Duos Gabriel und William Saliba nicht zu den Einsatzzeiten, die er sich wünscht. Er bestritt zwar insgesamt 27 Partien, allerdings nur die wenigsten davon in der Startelf.

Gemäss «Sportsboom» planen die Gunners weiterhin mit Mosquera, könnten diesen aber zumindest leihweise für eine Saison zu einem anderen Verein schicken. Die Liste der Interessenten ist bereits sehr lange: Everton, Bournemouth, Napoli, Atalanta, Benfica, Olympique Marseille und Monaco sollen sich bereits erkundigen.

Realistisch ist wie gesagt eine Leihe. An einen fixen Verkauf würde Arsenal erst ab einer Summe von 45 bis 50 Mio. Euro denken. Dadurch würde ein dicker Transfergewinn resultieren.

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