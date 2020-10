Arsenal-Verteidiger Sead Kolasinac in die Serie A?

Arsenals Linksverteidiger Sead Kolasinac, für den es beim FC Arsenal nicht mehr unbedingt Bedarf gibt, könnte im Winter in die Serie A wechseln.

Ein Wechsel zu Schalke 04 in der abgelaufenen Transferperiode hat sich aus finanziellen Gründen zerschlagen. Und auch Bayer Leverkusen, das als neue Adresse gehandelt wurde, schlug letztlich nicht zu. Laut “Corriere dello Sport” könnte sich für den 27-jährigen Bosnier im Winter aber eine Option in Italien ergeben: Die AS Roma soll auf beiden Aussenverteidiger-Positionen Bedarf haben und könnte sich Kolasinac krallen.

Auch eine Rückkehr in die Bundesliga scheint nicht vom Tisch und könnte wieder eine Möglichkeit sein.

psc 14 Oktober, 2020 14:42