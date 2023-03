Arsenal-Verteidiger Takehiro Tomiyasu fällt bis Saisonende aus

Der FC Arsenal muss für den Rest der Saison auf seinen japanischen Verteidiger Takehiro Tomiyasu verzichten.

Der 24-Jährige erlitt beim Europa League-Spiel gegen Sporting in der vergangenen Woche eine gravierende Verletzung im rechten Knie und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zurückkehren. Für Tomiyasu steht eine Operation an. Er kam in dieser Saison hauptsächlich als rechter Verteidiger zum Einsatz und bestritt für die Gunners 31 Pflichtspieleinsätze.

psc 21 März, 2023 18:52