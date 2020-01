Pablo Mari steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz vor der Unterschrift beim FC Arsenal. Der Verteidiger von Flamengo Rio de Janeiro ist bereits nach London geflogen, um seinen Transfer perfekt zu machen.

Pablo Mari has just arrived at Heathrow with Edu and he tell me he is excited to be joining Arsenal.

Medical to take place this weekend. pic.twitter.com/6VY1RM3wJL

— Charles Watts (@charles_watts) January 25, 2020